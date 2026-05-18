International Peace Prize ödüllü, Nobel Barış Ödülü adayı ve barış aktivisti Akif Manaf, dünya genelinde yürüttüğü barış çalışmaları nedeniyle Üsküp Brezalılar Derneği tarafından “Hoşgörü ve Barış Ödülü”ne layık görüldü. Ödül, derneğin başkan yardımcısı Faruk Badem tarafından takdim edildi.

Ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen “Barış Psikolojisi” konulu söyleşide konuşan Manaf, küresel barışın bireyin iç dünyasında başladığını vurguladı. Söyleşi, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

“Üçüncü Dünya Savaşı’nın eşiğindeyiz”

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Manaf, insanların tercih ettiği yaşam biçimlerinin ve “oyunların” toplumsal sonuçlar doğurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bir insan tercih ettiği oyunlar sayesinde ya yapıcı olur ya da yıkıcı. Barış oyunları yapıcıdır, savaş oyunları ise yıkıcıdır. Eğer artan sayıda insan kendini savaş oyunlarına kaptırırsa, Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz olur.”

Manaf, bireylerin içsel barışı sağlamasının küresel barış açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden ödüller aldı!

Barış alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Akif Manaf, daha önce Fransa merkezli Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından verilen “2025 International Peace Prize” ile İsveç merkezli “Global Peace Prize” ödüllerine de layık görülmüştü.

Manaf’a ayrıca Türkiye’de farklı kurum ve kuruluşlar tarafından “Küresel Barış Ödülü”, “Barış ve İnsan Hakları Ödülü”, “Türk Dünyası Barış Ödülü”, “Umut ve Barış Ödülü” ve “Evrensel Kardeşlik ve Barış Ödülü” gibi çok sayıda ödül takdim edildi.

Barış projelerine öncülük ediyor

Yaklaşık 20 dile çevrilen “Barış Psikolojisi” kitabıyla tanınan Manaf’ın çalışmaları yalnızca teorik söylemlerle sınırlı kalmıyor. “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü”, “Barış Sanatı Programı” ve “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü” gibi projelerle küresel barış çalışmalarına aktif katkı sunduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre Akif Manaf, önümüzdeki dönemde de farklı ülkelerde düzenlenecek etkinliklerde okurları ve barış gönüllüleriyle bir araya gelmeyi sürdürecek.