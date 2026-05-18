Gümrük ve Tekel eski Bakanı, akademisyen, iktisatçı, Radikal Gazetesi yazarı ve İş Bankası eski Yönetim Kurulu Başkan vekili Prof. Dr. Baran Tuncer Amerika’da vefat etti.

1934 yılında Bayburt‘ta doğan Baran Tuncer, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaptı. Daha Sonra ABD’de Kansas Üniversitesi’nde master, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktora ve California Üniversitesi’nde ihtisas yapan Baran Tuncer 1976 yılında iktisat dalında profesör oldu. Boğaziçi Üniversitesi, ABD’de Yale Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI YAPTI

1974 yılında Cumhuriyet Halk Partisinin Milli Selamet Partisi ile kurduğu koalisyon hükûmetinin istifasından sonra Sadi Irmak’ın Başbakanlığında partiler üstü bir hükümet kuruldu. Prof. Dr. Baran Tuncer, Sadi Irmak Hükümetinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevinde bulundu.

Sadi Irmak’ın oluşturduğu hükûmet için TBMM'de yapılan güven oylamasında, 450 milletvekilinden yalnızca 18'inin lehinde oy kullanması dolayısıyla güvenoyu alamamasına karşın 31 Mart 1975 tarihine kadar başbakanlık yaptı.

ETKİN GÖREVLERDE BULUNDU

1980’den itibaren 15 yıl Dünya Bankası’nda görev yapan Prof. Dr. Baran Tuncer, Bankanın Doğu Afrika, Güneydoğu Asya, Latin Amerika, Hindistan, Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan ülkeleri baş iktisatçı olarak görev yaptı.

Türkiye’de etkin görevlerde bulunan Prof. Dr. Baran Tuncer, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekilliği Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Saydamlık Hareketi Derneği İkinci Başkanlığı ve Radikal gazetesinde ekonomi konularında köşe yazılığı yaptı.