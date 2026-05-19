Uzak Şehir, 63’üncü bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Ayna Yapım imzalı fenomen dizinin sezon finali çekimleri tüm hızıyla sürerken, final bölümünde yaşanacak dramatik gelişmeler şimdiden büyük merak uyandırdı.

Sezon Finali Çekimleri Tamamlanıyor

Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı dizinin ekibi, çekimlerin ardından hafta sonu İstanbul’a dönecek. Sezon finaline ait son sahnelerin ise pazar günü İstanbul’daki platoda çekilecek uçak sahneleriyle tamamlanacağı öğrenildi.

Cihan ve Alya’nın Düğünü Kana Bulanacak

Sezon finalinde en dikkat çeken gelişme, Cihan ile Alya’nın düğününde yaşanacak olaylar olacak. Ozan Akbaba’nın hayat verdiği Cihan ile Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya’nın düğün sahnesi, dizinin en çarpıcı anlarından biri olarak ekrana gelecek.

Bölümde Sadakat karakterinin de elini kana bulayacağı öğrenilirken, hikâyede önemli kırılmalar yaşanacak.

Boran, Şahin ve Feyyaz Diziden Ayrılıyor

Sezon finaliyle birlikte dizide üç önemli karakterin hikâyesi sona erecek. Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, Şahin rolündeki Alper Çankaya ve Feyyaz karakterini canlandıran Ahmet Varlı, dramatik bir finalle projeye veda edecek.

Yeni Sezon Öncesi Büyük Merak

Ahmet Katıksız, Yıldız Aşanboğa ve Emre Aybek’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, Meryem, Demir ve İpek karakterlerinin hikâyelerinin devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Özellikle Ceren Moray’ın canlandırdığı Meryem karakterinin yaşadığı büyük badireler sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Ferit Kaya ve Çağla Şimşek’in hayat verdiği karakterlerin geleceği de yeni sezon öncesi soru işareti yarattı.

Dizinin sezon finalinin ardından yapım ekibinin 3’üncü sezon toplantısını gerçekleştireceği öğrenildi.