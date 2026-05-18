Eve Giden Yol için hazırlıklar hız kazandı. Ay Yapım imzası taşıyan ve dijital platform Netflix için çekilecek olan dizinin set çalışmaları 2 Haziran’da başlayacak. Yönetmen koltuğunda Onur Saylak otururken, senaryoyu ise Sevgi Yılmazkaleme alıyor.

8 bölümden oluşacak yapımın, gizem ve gerilim türündeki kurgusuyla yerli bir “Lost” atmosferi yaratacağı konuşuluyor. Trafik kazasının ardından gelişen gizemli olayları konu alan dizide, Aras Bulut İynemli “Kemal”, Nilperi Şahinkaya ise “Şebnem” karakterine hayat verecek.

Çukur’un Yıldızları Aynı Dizide Buluşuyor

Terk edilmiş bir köyde çekilecek olan dizinin oyuncu kadrosuna dikkat çeken isimler dahil oldu. Halil Babür dizide “Erdil” karakterini canlandırırken, “Kıskanmak” dizisinin ardından Sennur Nogaylar da “Nilgün” rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Öte yandan Çukur dizisinde birlikte rol alan Aras Bulut İynemli ile Alper Çankaya yıllar sonra aynı projede yeniden buluşacak.

Alper Çankaya Yine “Şahin” Rolünde

Son olarak Uzak Şehir dizisinde iki sezon boyunca “Şahin” karakterini canlandıran Alper Çankaya, sezon finalinde projeye veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, “Eve Giden Yol” dizisinde de yine “Şahin” karakterine hayat verecek.

Dizinin dikkat çeken kadrosunda ayrıca Ahmet Kürşat Öçalan da yer alıyor. Oyuncu, yapımda “Orhan” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.