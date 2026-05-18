2025/420 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/420 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.500.000,00 1 Canlı Hayvan 1 Adet Yarış Atı, 990000003865955 Seri NumaralıRonin Doru 2021

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:43

---------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:43

----------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:43

(İİK m.114/4)