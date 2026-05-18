Türkiye’nin tanıtım projeleri arasında dikkat çeken “Go Türkiye” dizilerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı için NTC Medya imzasıyla hazırlanan “Turquoise Summer” (Turkuaz Yaz) dizisinin çekimlerine başlandı. Başrollerini Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım paylaşıyor.

“Turquoise Summer” Bodrum’da Çekiliyor

Ege’nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum’un eşsiz doğasında çekilen dizi, Türkiye’nin doğal ve kültürel güzelliklerini ekranlara taşımayı hedefliyor. Yapımda ayrıca Sedef Avcı, Aslıhan Karalar ve Yılmaz Bayraktar da rol alıyor.

Kemal Hamamcıoğlu Yazdı, Semih Bağcı Yönetiyor

“Turquoise Summer” dizisinin senaryosunu başarılı yazar Kemal Hamamcıoğlu kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. “Go Türkiye” projesi kapsamında hazırlanan yapımın, uluslararası platformlarda da ilgi görmesi bekleniyor.

“Su” ve “Toprak”ın Etkileyici Hikâyesi

Dizide Fahriye Evcen, kaderinden kaçmaya çalışan “Su” karakterine hayat verirken, Murat Yıldırım ise “Toprak” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Hikâyede Su ve Toprak’ın yollarının kesişmesiyle gelişen olaylar dikkat çekiyor.

Yapımda Sedef Avcı “Derya”, Aslıhan Karalar “Nil” ve Yılmaz Bayraktar ise “Burak” karakterlerini canlandırıyor.