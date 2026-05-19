Çankırı’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerle hem yeni Kent Meydanı’nın açılışı yapıldı hem de “Gençlik Konseri” ile bayram coşkusu yaşandı.

Belediye tarafından tamamlanan Kent Meydanı; 24 bin metrekare kullanım alanı, 400 araçlık otopark, 41 iş yeri, 30 bin kişilik toplanma alanı ve 13 bin kişilik sığınma alanı ile dikkat çekiyor. Toplam 388 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen proje hizmete açıldı.

Kent Meydanı Açılışı 19 Mayıs Coşkusuyla Birleşti

Açılış töreni, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Konseri ile birleştirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar hem bayram coşkusunu hem de yeni yaşam alanının açılış heyecanını bir arada yaşadı.

İsmail Hakkı Esen, konuşmasında Çankırı’da yalnızca altyapı yatırımları değil, sosyal hayatı canlandıran projeler de hayata geçirdiklerini söyledi.

“Çankırı Festival Coşkusunu Yeniden Yaşıyor”

Belediye Başkanı Esen, Tuz Mağarası başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel değerlerinin turizme kazandırıldığını belirterek, düzenlenen etkinliklerin şehir ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Tuzfest gibi organizasyonlarla binlerce kişiyi sanatçılarla buluşturduklarını aktaran Esen, Çankırı’nın uzun yıllar sonra festival ve etkinlik kültürünü yeniden kazandığını dile getirdi.

Meydanda İlk Büyük Etkinlik

Yeni Kent Meydanı’nın ilk resmi etkinliği de 19 Mayıs kutlamalarıyla gerçekleştirildi. Esen, meydanın hem şehir yaşamına hem de toplumsal birlikteliğe katkı sağlayacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından sahne alan Serkan Nişancı ve Eypio, Çankırı’da vatandaşlara bayram coşkusunu yaşattı.