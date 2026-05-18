Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, Zilhicce hilalinin görüldüğünü ve 27 Mayıs tarihinde Kurban Bayramı’nın İslam dünyasında kutlanacağını açıkladı.

Zilhicce Hilali Görüldü

Fatih Mehmet Aydın, Mekke’de yaptığı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu koordinasyonunda 70 bölgede ve Türkiye’de 41 şehirde hilal gözlemi yapıldığını belirtti.

Yapılan gözlemler sonucunda 17 Mayıs’ta Türkiye’de birçok şehirde Zilhicce hilalinin görüldüğü ifade edildi. Suudi Arabistan başta olmak üzere Pakistan, Malezya, Endonezya, Mısır, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın da aynı tarihlendirmeyi kabul ettiği aktarıldı.

Buna göre 18 Mayıs Zilhicce ayının 1’i olarak kabul edildi ve Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs’ta idrak edileceği duyuruldu.

Hacılar Arafat’a Çıkacak

Açıklamada, hacıların 26 Mayıs’ta Arafat’ta vakfe yapacağı ve dualar edeceği de belirtildi.

Zilhicce Nedir?

Zilhicce, İslam takvimine göre Hicri yılın son ayıdır. Bu ay, hac ibadetinin yerine getirildiği ve Kurban Bayramı’nın idrak edildiği mübarek zaman dilimidir.

Müslümanlar için en faziletli aylardan biri kabul edilir ve ibadet yoğunluğu oldukça yüksektir.

Zilhicce Hilali Nedir?

Zilhicce hilali, Hicri takvime göre Zilhicce ayının başladığını gösteren yeni ayın gözlemlenmesidir.

Hilalin görülmesiyle birlikte:

Hac ibadetinin takvimi netleşir

Arefe günü ve Kurban Bayramı tarihi belirlenir

İslam ülkeleri resmi dini günlerini ilan eder

Zilhicce Zamanı Nedir?

Zilhicce ayı, Hicri takvime göre Zilkade ayından sonra gelir ve Muharrem ayından önceki son aydır. Her yıl Miladi takvimde yaklaşık 10-11 gün geri kayarak farklı tarihlere denk gelir.

Zilhicce’de Hangi İbadetler Yapılır?

Zilhicce ayında Müslümanlar için önemli ibadetler şunlardır:

Hac ibadeti (gücü yetenler için farz)

Kurban kesmek (bayram günlerinde)

Arefe günü orucu (özellikle tavsiye edilir)

Zikir ve dua

Tövbe ve istiğfar

Sadaka vermek

Nafile ibadetleri artırmak

Zilhicce’nin ilk 10 günü, İslam’da en faziletli günler arasında kabul edilir ve ibadetlerin yoğunlaştırılması tavsiye edilir.