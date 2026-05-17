Munzur Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Sivil Toplum Gönüllülük Faaliyetleri” programı, akademi dünyası ile sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturdu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; iki gün süren program kapsamında Munzur Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ve İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği (İBB-DER) arasında iş birliği ve dayanışma protokolü imzalandı.

Program; Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker’in refakatinde düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme gezisiyle başladı. Katılımcılar, Tunceli’nin doğal güzellikleri ile üniversitenin bilimsel çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

BÖLGESEL KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Munzur Üniversitesi’nde düzenlenen programa; Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, İBB-DER Genel Başkanı Yücel Can, rektör yardımcıları, akademisyenler ve dernek yöneticileri katıldı. Ayrıca Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır, Malatya, Siirt ve Tunceli il temsilcilerinin de programda yer alması, iş birliğinin bölgesel ölçekte taşıdığı önemi gözler önüne serdi.

“ÜNİVERSİTELER TOPLUMA DOKUNMALI”

Açılış konuşmasını yapan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını belirterek topluma katkı sunan yapılar olması gerektiğini ifade etti. Kariyer basamaklarını bir hiyerarşi içinde değerlendiren Peker, sivil toplum faaliyetlerini bu yolculuğun yedinci basamağı olarak tanımlarken, liderlik ve diplomasinin daha üst aşamalar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik vizyonunu örnek gösteren Peker, İBB-DER ile gerçekleştirilecek çalışmaların gençlere önemli bir yol haritası sunacağını vurguladı. Peker ayrıca Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya’nın programa katılımının, kurulacak iş birliğine kültürel ve akademik derinlik kazandırdığını ifade etti.

“YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının toplumsal gelişimde önemli rol üstlendiğine dikkat çekti. Küresel ölçekte yükseköğretimde yeni dönüşümlerin yaşandığını belirten Akkaya, lisans eğitim sürelerinin birçok ülkede yeniden şekillendiğini ifade ederek, YÖK’ün bu doğrultuda yaptığı çalışmaların stratejik önem taşıdığını söyledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.