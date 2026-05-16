Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik projelerine bir yenisini daha ekleyerek üçüncü Kent Lokantası’nı hizmete sundu. Ekonomik şartların giderek zorlaştığı dönemde açılan lokanta, vatandaşların uygun fiyatla sağlıklı yemeğe ulaşmasını hedefliyor.

Hüseyin Can Güner öncülüğünde hayata geçirilen projenin açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, milletvekilleri, parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kent Lokantaları Dayanışmanın Simgesi”

Açılışta konuşan Başkan Güner, Kent Lokantalarının yalnızca yemek sunulan bir alan olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir sosyal proje olduğunu ifade etti. Çocuklardan emeklilere kadar toplumun her kesimine yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Güner, halkçı belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Sosyal Projeler Vurgusu

Göreve geldikleri süreçte birçok sosyal projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Güner, gençler için sosyal alanlar oluşturduklarını, üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek desteği sağladıklarını ve yeni gündüz bakımevleri açtıklarını anlattı. Emeklilere yönelik lokaller, Çankafeler, kültür merkezleri ve yaşlı bireylere yönelik sosyal yaşam projelerinin de sürdüğünü belirten Güner, ekonomik baskılara rağmen hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.

“Çankaya’da Hizmet Durmayacak”

Çankaya’nın Cumhuriyet’in ve başkentin kalbi olduğunu ifade eden Güner, ilçede sosyal ve kültürel yatırımların artarak süreceğini söyledi. Konuşmasında dayanışma mesajı da veren Güner, vatandaşlardan aldıkları destekle çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.