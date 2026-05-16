vatandaşları bir araya getirecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bayram kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, milli birlik ve beraberlik ruhu yeniden meydanlara taşınacak.

Atatürk Büstü’nde Tören Düzenlenecek

Kutlama programı, belediye binası önündeki Atatürk Büstü’nde gerçekleştirilecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yapılacak konuşmalarda 19 Mayıs’ın tarihi önemi vurgulanacak.

Fatih Stadı’nda Gün Boyu Etkinlik

Etkinliklerin merkezi ise Fatih Stadı olacak. Keçiören Belediyesi Konservatuvarı’nın konseriyle başlayacak programda bando eşliğinde sporcu yürüyüşü, mehteran ve seymen gösterileri, karakucak güreşleri, halk oyunları ile karate, jimnastik ve minder gösterileri gerçekleştirilecek. Türk bayraklarıyla yapılacak koreografiler ve genç sporcuların performansları da kutlamalara renk katacak.

Fener Alayı ve Sefo Konseriyle Final

Akşam saatlerinde Fatih Stadı’ndan başlayacak fener alayı yürüyüşü, marşlar ve Türk bayrakları eşliğinde belediye binası önünde sona erecek. Burada kurulacak sahnede DJ performansı ve karekod bilgi yarışmasının ardından Sefo sevenleriyle buluşacak.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise tüm vatandaşları 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşamaya davet etti.