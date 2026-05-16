Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirilen görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ekonomik iş birliklerinin ele alındığını söyledi. İki ülke arasında çeşitli alanlarda 12 belgenin imzalandığını belirten Erdoğan, ayrıca “Ebedi Dostluk ve Genişletilmiş Stratejik Ortak Bildirisi”nin de hayata geçirildiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak enerji alanındaki iş birliğinin güçleneceğini söyledi.

“KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda Yer Almasına Önem Veriyoruz”

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında Türkistan’da liderlerle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, zirvede “Türkistan Bildirisi”nin imzalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tufan Erhürman’ın zirveye katılımının önemli olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

NATO Zirvesi Mesajı: “Yeni Dünyada NATO’nun Konumu Farklı”

Erdoğan, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin kritik öneme sahip olduğunu belirterek, küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde önemli kararların alınacağını ifade etti.

Türkiye’nin NATO içerisinde adil yük paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışını savunduğunu dile getiren Erdoğan, “Daha hazırlıklı ve güçlü bir NATO için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

AB Üyeliği ve F-35 Açıklaması

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik hedefinden vazgeçmediğini vurgulayan Erdoğan, “Üyelik teklifimize sadık bir şekilde bağlıyız” ifadelerini kullandı.

F-35 programı ve milli muharip uçak KAAN hakkında da konuşan Erdoğan, ABD ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek “Müspet bir netice almayı umuyoruz” dedi.

“Terörsüz Türkiye Hedefine Mutlaka Ulaşacağız”

Cumhur İttifakı’nın “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, Meclis komisyonunun hazırladığı yol haritasının uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Niyetimiz hayırdır, yolumuz hayırlıdır. Allah’ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine bütün engelleri aşarak mutlaka ulaşacağız.”

CHP ve Belediye Başkanları Açıklaması

CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bazı isimlerin baskı ve tehdit gördükleri için AK Parti’ye katıldığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bundan sonra da aramıza katılacak arkadaşlar olabilir” dedi.

Dijital Düzenleme ve Çocuklara Yönelik Yeni Adımlar

Dijital dünyanın çocuklar açısından riskler taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, yaş doğrulama sistemiyle internetin 15 yaş altı çocuklar için daha güvenli hale getirileceğini açıkladı.

Siber suçlar, sanal zorbalık ve bağımlılık oluşturan içeriklere karşı yeni tedbirlerin devreye alınacağını belirten Erdoğan, “Çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarının süreceğini belirterek, mevcut anayasanın darbe izleri taşıdığını söyledi.

Erdoğan, tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, “Toplumun her kesiminin ‘İşte benim anayasam’ diyebileceği sivil ve özgürlükçü bir metni birlikte inşa edelim” dedi.