Mamak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Ortaköy Kurbanlık Alanı’ndaki hazırlık çalışmalarını tamamladı. Satış ve kesim alanlarından ulaşım düzenlemelerine kadar birçok noktada yapılan çalışmalarla vatandaşlara daha düzenli, güvenli ve hijyenik bir hizmet sunulması hedefleniyor.

Satış ve Kesim Alanlarında Düzenleme Yapıldı

Çalışmalar kapsamında mevcut alan üzerinde yeni satış ve kesim noktaları planlandı. Çadır alanları yeniden düzenlenirken, zemin güçlendirme çalışmalarıyla daha sağlam ve hijyenik kullanım alanları oluşturuldu.

Alan içerisindeki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni iç yollar açıldı. Asfalt, bordür ve dolgu çalışmalarıyla fiziki şartlar iyileştirilirken, hem yayaların hem de araç trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi amaçlandı.

Ortaköy Kurbanlık Alanı İçin Servis Güzergâhları Belirlendi

Kurban Bayramı süresince vatandaşların Ortaköy Kurbanlık Alanı’na ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla servis güzergâhları da oluşturuldu.

Servislerin; Hacı Bektaş Veli Parkı, Tuzluçayır Göbek, Abidinpaşa eski Makro Market önü, Dikimevi Mamak yönü, Mamak Merkez Camii, Eren Bülbül Buz Pateni önü, Mamak Belediyesi önü, Boğaziçi Köprü, Yeşilbayır Yonca Market ve Kayaş güzergâhından geçerek Ortaköy Kurbanlık Alanı’na ulaşım sağlayacağı bildirildi.