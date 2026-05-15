Sincan Belediyesi, Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallelerinde kapsamlı bir kentsel dönüşüm sürecinin başlayacağını açıkladı. Çalışmalar kapsamında bölgedeki yapı stokunun yenilenmesi, altyapının güçlendirilmesi ve mahallelerin daha modern bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

Projeyle birlikte hem güvenli hem de planlı yaşam alanlarının oluşturulması için çeşitli düzenlemeler yapılacak.

Modern ve Güvenli Yaşam Alanları Kurulacak

Kentsel dönüşüm kapsamında deprem yönetmeliğine uygun yeni konutlar inşa edilecek. Projede otopark alanları, yeşil alanlar ve sosyal donatı bölgeleri de yer alacak.

Yetkililer, dönüşüm sürecinde vatandaşlara ek mali yük getirilmeden çalışmaların yürütülmesinin planlandığını belirtti.

“Sincan’ı Geleceğe Hazırlıyoruz”

Murat Ercan, projeyle ilçenin yaşam kalitesinin artırılacağını ifade etti.

Ercan, modern şehircilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, vatandaşların daha güvenli, huzurlu ve konforlu alanlarda yaşamalarını hedeflediklerini söyledi.