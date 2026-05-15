Bayram hazırlıkları kapsamında başkentte kurulan kurban pazarlarında hareketlilik her geçen gün artıyor. Sincan ilçesindeki Çimşit Hayvan Pazarı da vatandaşların en yoğun ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu.

Besiciler güne sabahın erken saatlerinde başlayarak çadırların temizliğini yapıyor, hayvanların bakımını tamamlıyor. Öğle saatlerinden sonra ise pazarda müşteri yoğunluğu artıyor.

Fiyatlar 15 Bin Liradan Başlıyor

Pazarda küçükbaş hayvanlar 15 bin ile 45 bin lira arasında satışa sunulurken, büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 200 bin liradan başlayıp 350 bin liraya kadar çıkıyor.

Tokat’tan gelen besici Halil Nur, bu yıl kurbanlık sayısının geçen yıllara göre daha az olduğunu belirterek vatandaşlara son günleri beklememeleri çağrısında bulundu.

Erzurum’dan gelen besici Binali Aslan Tural da satışların yeni başladığını ifade ederek, “Bayrama yakın dönemde hayvan sayısı azalıyor. Bu nedenle fiyatlar yükseliyor” dedi.

Veteriner Kontrolleri Sıkı Yapılıyor

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri, pazarda denetimlerini sürdürüyor. Hayvanların sağlık durumundan hijyen şartlarına kadar birçok konuda kontrol yapılıyor.

Sincan Belediyesinde görev yapan veteriner hekim Esra Duru, kurbanlıkların diş ve sağlık kontrollerinin titizlikle gerçekleştirildiğini söyledi. Duru, bu yıl ilk kez kurbana uygun hayvanların yeşil boya ile işaretlendiğini belirtti.

Duru, “Belgeleri eksik olan hayvanları pazara almıyoruz. Ayrıca yalnızca erkek hayvanların satışına izin veriyoruz. Kurbanlıkların sağlıklı ve yaşını doldurmuş olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Girişlerde Belgeler Tek Tek İnceleniyor

Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de pazar girişlerinde araçları detaylı şekilde kontrol ediyor.

Görevli Adem Uslu, hayvanların küpe numaraları ile sevk belgelerinin karşılaştırıldığını belirterek, kurallara uymayan hayvanların satışına izin verilmediğini söyledi.