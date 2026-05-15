Yaklaşık 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılıkta önemli rol üstlenen Almus Barajı'nda doluluk oranı, şiddetli yağışların da etkisiyle yüzde 92,2 seviyesine ulaştı. En son 1993 yılında bu seviyede doluluk oranına ulaşan baraja ilişkin konuşan Almus Kaymakamı Emre Çömen, 'İlimizde ve ilçemizde yaşanan yoğun yağışlardan sonra Almus Barajı'mızda sevindirici seviyelere geldik. Şu anda yüzde 92,2 oranında bir doluluğa ulaştık. Bu son 33 yılın en yüksek doluluk oranı. En son 1993 yılında bu seviyeyi yakalamışız. Çok şükür ki bugün bu doluluk oranını yakaladık' dedi. (DHA)

