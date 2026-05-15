Denizli’de Merkezefendi Belediyesi bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan ile belediyede görevli 4 personel gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, emniyet ekipleri operasyon kapsamında bazı adreslerde incelemelerde bulundu. Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmazken, mama makineleri başta olmak üzere bazı satın alma ve ihalelerde usulsüzlük ile yolsuzluk iddialarının araştırıldığı öne sürüldü.