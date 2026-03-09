Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Denizli’nin Buldan ilçesinde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 20.02’de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

7 Depremin DerinliğiKilometre Olarak Açıklandı

Yetkililer, depremle ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmediğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Buldan ilçesi olduğu belirtilirken, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

Uzmanlar, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak özellikle Ege Bölgesi’nde zaman zaman bu büyüklükte depremlerin meydana gelebildiğini ifade ediyor.

Yetkililer, gelişmelerin takip edildiğini ve resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.