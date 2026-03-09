Galatasaray’ın, Liverpool FC ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde yaptığı başvurudan olumsuz sonuç çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün deplasman seyirci yasağına ilişkin yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu, Court of Arbitration for Sport tarafından reddedildi. Böylece Galatasaray, UEFA Champions League son 16 turunda Liverpool ile deplasmanda oynayacağı mücadelede taraftarının desteğini alamayacak.

HT Spor’un haberine göre, kararın arka planında Galatasaray’ın daha önce deplasmanda oynadığı maçta yaşanan olaylar bulunuyor. Avrupa futbolunun en üst yargı organı konumundaki CAS’ın kararıyla birlikte UEFA’nın verdiği ceza geçerliliğini korudu.

Ceza Juventus Maçındaki Olaylar Nedeniyle Verilmişti

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray’ın deplasmanda Juventus FC ile oynadığı karşılaşmada yaşanan tribün olayları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe seyircisiz oynama cezası vermişti.

UEFA’nın açıklamasında, cezanın nedenleri arasında tribünlerden sahaya yabancı madde atılması, havai fişek yakılması ve tribünlerde yaşanan karışıklıkların bulunduğu belirtilmişti. Kurum ayrıca Galatasaray’a 40 bin euro para cezası da uygulamıştı.

Galatasaray CAS’a Başvurmuştu

Sarı-kırmızılı kulüp, Liverpool deplasmanındaki seyirci yasağının kaldırılması için CAS’a yürütmeyi durdurma başvurusu yaptı. Ancak yapılan değerlendirme sonucunda başvuru reddedildi ve UEFA’nın verdiği ceza yürürlükte kaldı.

Bu kararla birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile deplasmanda oynayacağı mücadelede taraftar desteğinden mahrum kalacak.

Okan Buruk: “Ceza Adil Değil”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da konuya ilişkin yaptığı açıklamada verilen cezayı adil bulmadığını ifade etmişti. Buruk, “Verilen cezanın çok adil olduğunu düşünmüyorum. Belki karar değişecektir. İtirazımızı yaptık. Sadece bir yerden bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum” sözleriyle değerlendirmede bulunmuştu.

CAS’ın ret kararıyla birlikte Galatasaray, Avrupa arenasındaki kritik Liverpool deplasmanına taraftarsız çıkacak. Bu durumun, sarı-kırmızılı ekibin zorlu mücadeledeki atmosfer avantajını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.