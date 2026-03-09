Elektrik Malzeme Satıcıları ve İş İnsanları Derneği (EMSİAD), Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlediği geleneksel iftar programında sektör temsilcilerini aynı sofrada buluşturdu.

Ankara’da gerçekleştirilen iftar programına sektörün önde gelen iş insanları, dernek üyeleri ve davetliler yoğun katılım gösterdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda sektör temsilcileri hem Ramazan’ın manevi iklimini birlikte yaşadı hem de birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Programda konuşan EMSİAD Başkanı Celal Uluyürek, Ramazan ayının toplumsal birlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir dönem olduğunu belirterek şunları söyledi:

“EMSİAD olarak yalnızca sektörümüzün gelişimi için çalışan bir yapı değil; aynı zamanda birlik, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla hareket eden güçlü bir aileyiz. Bu mübarek Ramazan ayında aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Katılım sağlayan tüm üyelerimize ve misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum.”

Sektör temsilcilerinin bir araya geldiği programda iş dünyasının dayanışmasının önemine de vurgu yapılırken, EMSİAD’ın sektörün gelişimi, üyeler arası iş birliği ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Gecenin sonunda katılımcılar, Ramazan ayının birlik ve bereket getirmesi temennisinde bulunarak organizasyon için EMSİAD yönetimine teşekkür etti.