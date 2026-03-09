TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Onur Özergeni, inşaat sektöründeki ekonomik daralma, yüksek faiz politikaları ve artan maliyetlerin üretim sürecini zorlaştırdığını söyledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; 6 Şubat depremleri sonrası atılan adımların önemli ancak yetersiz olduğunu belirten Özergeni, Türkiye’de yapı güvenliğinin sağlanabilmesi için yalnızca teknik düzenlemelerin değil, güçlü bir siyasi irade ve köklü bir dönüşüme ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

“İNŞAAT SEKTÖRÜ EKONOMİK KRİZDEN DERİN ETKİLENİYOR”

Son iki yılda sektörde hem teknolojik hem de ekonomik gelişmeler yaşandığını belirten Özergeni, ekonomik koşulların sektörü ciddi biçimde zorladığını söyledi.

“Pandemi öncesinde başlayan ekonomik krizle beraber inşaat alanında bir daralma yaşanıyor. Çok fazla enerjiye, ithal ürüne ve işçiliğe dayalı bir alan bizim çalışma alanımız. Maalesef ekonomiyle beraber çok olumsuz etkileniyor inşaat sektörü” dedi.

Dövize bağlı girdi maliyetlerinin etkisine de dikkat çeken Özergeni, “Türkiye diğer birçok ülke gibi ithal ürünü çok kullanan, enerjide bile dışa bağımlı bir ülke. Bu ithal ürün maliyetlerinin inşaat sektörüne etkisi tabii ki olumsuz oluyor” ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜTEAHHİTLER DAHA HIZLI ETKİLENİYOR”

Küçük ve orta ölçekli müteahhitlerin krizden daha fazla etkilendiğini vurgulayan Özergeni, “En zayıflar en hızlı etkilenmeye başlıyor. Daha küçük ekonomilerle döndükleri için krizlerden çok daha derin etkileniyorlar ve çok daha fazla zorlanıyorlar” diye konuştu.

