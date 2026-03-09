Ispartalılar Eğitim Kültür Turizm Dayanışma Vakfı (ISVAK) İpek Dereli Türk Müziği (TSM) Korosu, 13 Şubat 2026 tarihinde Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Gazi Konser Salonu’nda “Kışa Merhaba” konseri düzenledi.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; TRT Ankara Radyosu Koro Şefi ve Tanbur Sanatçısı İpek Dereli yönetimindeki koronun Başkanlığını Oğuz Onur’un yaparken konserin sunuculuğunu ise Pınar Eransen üstlendi.

ISVAK BAŞKANI BATTAL: SANATIN HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ

Konserin açılış konuşmasını ISVAK Başkanı Mustafa Kemal Battal gerçekleştirdi. ISVAK olarak özellikle kültür ve sanata son derece önem verdiklerini dile getiren Battal, İpek Dereli yönetimindeki koronun her yıl Ankara’da kış ve yaz konserleri icra ederken aynı zamanda yılda bir kez de Isparta’da konser düzenlediğini belirtti. Battal, ortak paydalarının Isparta olduğunu belirterek Vakfın hayata geçirdiği projeler hakkında kısa bilgi verdi. Battal, “Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok sesli müziğe ve sahne sanatlarına büyük önem verirdi. Aynı şekilde vakfımızın kurucusu 9. Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel de Atatürk’ün izinden gitmiştir. Demirel, Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nü sanatçılar açmış, onları sık sık Köşk’e davet etmiş ve girişte ‘Atatürk’ün evine hoş geldiniz’ diyerek misafir etmiştir. Biz de bu yoldan giderek Koromuza her türlü desteği her zaman veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

MÜZİK OTORİLERİ TARAFINDAN MEST ETTİ

“Yılın En İyi Koro Şefi” ödülüne sahip koro şefi olan İpek Dereli tarafından her hafta yaptıkları çalışmalar ile konsere hazırlanan topluluk, müzik otoriteleri tarafından tam not aldı. Ankara’daki Ispartalıların katılımın çoğunluğunu oluşturduğu konser, Benli Hasan Ağa’nın Rast Peşrevi ve Türk musikisinin klasiklerinden olan bestesi Abdulkadir Meragî’ye ait olan Kâr-ı Muhteşem ile başladı. Amed Nesim-i Subh-u Dem, Gelse O Şuh Meclise, Yüzündür Cihanı Münevver Eden ve Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü isimli eserlerin peş peşe icra edilmesinin ardından konserin ilk solisti Sevim Telci Çalışır “Bir Yaş Gibi Gözden Süzülüp” isimli eseri seslendirdi. Daha sonra ISVAK’ın Genel Sekreteri Erdal Saraçoğlu ikinci solist olarak “Saçların Tar ü Mar Gözlerinde Nem” eseri icra etti. Solist Süleyman Soydan “Yoksun Diye Bahçemde” isimli eseri, Solist Zeliha Yazar “Ne Sevincin Ömrü Varmış” isimli eseri, Solist Zafer Subaşı “Kordon Boyu Seyrine Düştü” isimli eseri seslendirdi. Solistler Nermin Aktaş ve Sevgi Kıvrak ise “Kalbe Dolan O İlk Bakış” isimli eseri düet yaptılar. Solist Hesna Elmacı’nın seslendirdiği “Cici Kız” isimli eserin ardından koro, “Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun” isimli eseri hep birlikte coşku ile okuyarak konserin ilk bölümüne son verildi.

İPEK DERELİ’NİN REPERTUARI MÜZİKSEVERLERİ BÜYÜLEDİ

Konserin ikinci bölümü ise koronun seslendirdiği “Al Sâzını Sevdiceğim” isimli eser ile başladı. Bu eserin ardından ikinci bölümün ilk solisti olan Ulvi Korkut “Kaçıncı Fasl-ı Bahar Bu” isimli eseri icra etti. Ardından Solist Şenay Küpçü “Gönül Hikayesi Bu” isimli eseri, Solist Serap Güleş “Aşkın Karanlık Yolunda” isimli eseri, Solist İbrahim Karaman “Beni Âteşlere Salan O Kapkara Siyah Gözler” isimli eseri, Solist Ali Özcan “Yalan Değil Pek Kolay Olmayacak Unutmak” isimli eseri, Solist Dilek Erdinç “Kalbimde Gizli Bir Sevgi mi Arar” isimli eseri seslendirdi. Koronun seslendirdiği “Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece” isimli eserin ardından Solist Sevgi A. Burcu “Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle” isimli eseri, Solist Selahattin Ölçer “Keklik Dağlarda Şağılar” isimli eseri, Solist Tülin Dal “Sevgilim Desen Bana” isimli eseri, Solist Fatma Tuna “Alıverin Bağlamamı Çalayım” isimli eseri ve Solist Kadir Postacı ise “Rüzgâr Söylüyor Şimdi O Yerlerde” isimli eseri icra etti.

Konser koronun peş peşe seslendirdiği “Kadehinde Zehir Olsa” ve “Aşkınla Yana Yana” isimli eserler ile son buldu.

DEV KOROYA DEV SAZENDE EKİBİ

Ankara’da farklı isimler ve şeflerin yönetimindeki korolar arasında en fazla koro üyesine sahip olma özelliğini taşıyan ISVAK İpek Dereli TMT Korosu, aynı zamanda en fazla sayıda saz sanatçısını bünyesinde barındırması ile de ayrı bir üstünlüğü elinde bulunduruyor.

Konserde dev koroya eşlik eden sazende ekibinde ise birbirinde deneyimli saz sanatçıları yer aldı. Kemanlarda Serhan Durak ve Deniz İlhan İlkyaz, kanunda Bilal İpteş, udlarda Halil İbrahim Sağlam, Yalçın Gürpınar ve İbrahim Toptepe, klarnette Halit Kabacı, yaylı tanburda Sezai Bal, klasik kemençede Orhun Çelebi, neyde Arslan Özer, çelloda Şeref İşler, ritm sazlar da ise Aliye Eker, Sevil Kaya, Umut Karakülah ve İbrahim Durak sanatseverleri gösterdikleri üstün performans ile adeta büyüledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.