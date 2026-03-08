Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2013–2019 yılları arasında Ankaragücü başkanlığı görevini yürüten Yiğiner’in talihsiz bir kaza geçirdiğinin öğrenildiği belirtildi.

Kulübün açıklamasında, Yiğiner’in görev yaptığı dönemde kulübe önemli başarılar ve şampiyonluklar yaşattığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“2013–2019 yılları arasında kulübümüzün başkanlık görevini üstlenmiş, bu dönemde kulübümüze önemli başarılar ve şampiyonluklar yaşatmış, MKE Ankaragücü camiasının zor günlerinde her zaman yanında olmuş ve uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunmuş olan Sayın Mehmet Yiğiner başkanımızın yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu ameliyata gireceğini öğrenmiş bulunmaktayız.”

Açıklamada ayrıca Yiğiner’e geçmiş olsun dilekleri iletilerek, “Kulübümüze verdiği değerli emekler ve Ankaragücü’müze olan katkıları her zaman takdirle hatırlanan Sayın Mehmet Yiğiner başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisine ve kıymetli ailesine sağlıklı ve huzurlu günler temenni ediyoruz. Cenab-ı Allah’tan Sayın Mehmet Yiğiner’e acil şifalar diliyoruz.” denildi.