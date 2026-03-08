Kırmızı-siyahlı ekip, kısa süre önce kulüple yeniden sözleşme imzalayan teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. İdmanın ilerleyen bölümünde futbolcular gruplar halinde eğlenceli oyun oynadı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan başkent temsilcisi, taktik ve duran top organizasyonlarıyla hazırlıklarını tamamladı.

İki eksik var

Gençlerbirliği’nde kart cezalısı Franco Tongya ile sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Oğulcan Ülgün, Alanyaspor karşılaşmasının maç kadrosunda yer alamayacak.

Corendon Alanyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak mücadele, Alanya Oba Stadyumu’nda yarın saat 20.00’de başlayacak.