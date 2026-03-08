Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti. Çakır’ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Candaş Elbil yaptı.

Ev sahibi Fenerbahçe sahaya Ederson, Mert Müldür, Oosterwolde, Levent Mercan, Musaba, Kante, Guendouzi, Brown, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Cherif ilk 11’iyle çıktı. Samsunspor ise Okan Kocuk, Satka, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Mendes, Celil Yüksel, Makoumbou, Tomasson, Holse, Ntcham ve Mouandilmadji kadrosuyla mücadele etti.

Samsunspor iki kez öne geçti

Karşılaşmanın 11’inci dakikasında Samsunspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Holse’nin ortasında Mouandilmadji’nin kafa vuruşu ağlarla buluştu ve konuk ekip 1-0 üstünlük yakaladı.

Fenerbahçe bu gole 15’inci dakikada cevap verdi. Musaba’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Guendouzi, yaptığı vuruşla skoru 1-1’e getirdi.

23’üncü dakikada Samsunspor yeniden öne geçti. Tomasson’un ortasında arka direkte topla buluşan Mouandilmadji, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. İlk yarı Samsunspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe geri döndü

İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe aradığı golü son dakikalarda buldu. 89’uncu dakikada Asensio’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Nene, dar açıdan yaptığı vuruşla skoru 2-2 yaptı.

Uzatma dakikalarında ise sarı-lacivertliler galibiyet golünü buldu. 90+5’inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda seken top arka direkte Cherif’in önünde kaldı. Cherif’in gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve Fenerbahçe mücadeleyi 3-2 kazandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı

Karşılaşma öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de unutulmadı. Futbolcular seremoniye “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun” pankartıyla çıkarak kadınların gününü kutladı.