Gol atmakta bir sorun yaşamadıklarını ancak savunma konusunda sıkıntıları olduğunu belirten Tedesco, 'Bize karşı gol atmak kolay. Orta yapmanız yeterli. Hem ortayı engelleyemiyoruz hem de ceza sahası içinde adam adama markajı yapamıyoruz. İçinde bulunduğumuz durum bu. Yarın analizlerimizi yapacağız. Kimlerin daha agresif olması gerektiğini konuşacağız. Bizim saha içinde belli prensiplerimiz var. Rakip orta yaptığında arkanızı dönmemeniz gerekiyor. Sürekli topa yüzünüzü dönmeniz, topun bacaklarınızın arasından geçmesine izin vermemeniz gerekiyor. Her maçta 3-4 gol atıyoruz. Kolay gol yiyoruz. Bugün ben oynasam bile orta geldiğinde gol atabilirdim. Benim bunu dile getirmem de hataydı. Sizler de artık bunu biliyorsunuz. Üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'6 NUMARALARI VE FORVETLERİ FENERBAHÇE'DE OYNAYABİLİR'

Son 4 maçta 3 galibiyet aldıklarını ancak genel olarak atmosferin cenaze ortamı gibi olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, 'Böyle galibiyetler takıma enerji verir. Benim de hissiyatım bu. Burada sorulan 2 soru da negatifti. Net şekilde dile getirmek gerekiyor. 4 maçta 3 galibiyet var. Ancak genel olarak atmosfer, ortam cenaze ortamı gibi. Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor. Bu anlamda kabarık bir liste verebilirim. Kaybetmedik. Bugün de galip geldik. İlk yarı iyi değildik. Rakip fiziksel anlamda güçlü bir takım. Samsunspor'a karşı bu sezon 3 maç oynadık. Bu maçların 2'sini kazandık. Deplasmanda berabere kaldık. Rakibin oyuncularına baktığınız zaman fena oyuncular değil. 6 numaraları ve forvetleri Fenerbahçe'de oynayabilir. Drongelen bütün ikili mücadeleleri kazandı. Pek çok şeyle mücadele etmemize rağmen ayaktayız. Bunun için takımımla gurur duyuyorum' şeklinde konuştu.

'HER TAKIM İÇİN KURALLARIN AYNI OLMASINI İSTİYORUM LÜTFEN'

Guendouzi'nin gol sevincini taraftarlarla yaşamasının ardından sarı kart görmesiyle ilgili de konuşan Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bizler 2 takım için de aynı kuralların uygulanması istiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Önümüzdeki maçta kulübede Tedesco olmayacak. Junior Tedesco olmayacak. Emir olmayacak. Gerçekten inanılmaz. Fenerbahçe en çok sarı kart gören takım. Avrupa'dan bahsediyorum. Bu akşam ateşliyim. Benim için kurallar aynı olmalı. Bizler sadece adil muamele istiyoruz. Antalya maçında pozisyon penaltıydı, verilmedi. Kasımpaşa, Plzen ve Ferencvaros maçlarında da öyle. Bunlara rağmen ayaktayız. Her takım için kuralların aynı olmasını istiyorum lütfen.'

'BÜTÜN ODAĞIM BU SEZON, TAKIMLA BİRLİKTE BÜYÜK ŞEYLER BAŞARMAK'

Avrupa'dan teklifler aldığı ve bunun için konsantrasyon sıkıntısı yaşadığı yönünde çıkan iddialar sorulan Tedesco, 'Ben her zaman yüksek motivasyona sahibim. Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe'nin parçası olmak benim için ayrıcalık. Bunu ilk defa duyuyorum. Bütün odağımla, kalbimle Fenerbahçe için buradayım. Başka durum yok. Benim bütün odağım bu sezon takımla birlikte büyük şeyler başarmak' dedi.

'DOMİNANT OYUN OYNAMAKTANSA KAZANMAYI TERCİH EDERİM'

Dominant oyun oynamaktansa maçları kazanmayı tercih edeceğini ifade eden İtalyan teknik adam şu şekilde konuştu:

'Maçları domine ediyoruz. Göztepe maçını ettik, 1-1 berabere kaldık. 3'lü oynadığımızda 7, 8, 9 ofansif oyuncu kullanıyorum. Bu işin rakip kısmı da var. Ben dominant oyun oynamaktansa kazanmayı tercih ederim. Benim işim maçları kazanmak. Bütün zorluklara rağmen kazanmak. Skriniar, Alvarez, Semedo, Tedesco yok. Başka takımlardan en iyi 4 oyuncularını çıkartan kim dominant oynayabiliyor görürüz. Biraz realist olmamız, kazandığımız için mutlu olmamız gerekiyor.'

'DEVRE ARASINDAKİ GÖRÜNTÜ HOŞUMA GİTMEDİ'

Karşılaşmanın devre arasında soyunma odasında gördüğü görüntünün hoşuna gitmediğini ifade eden Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Takımın devre arasındaki görüntüsü hoşuma gitmedi. Galip gelmemize rağmen hayal kırıklığı yarattı. Ben kaybederken de modu iyi görmek isterim. Kazanırken zaten iyi oluyor. Devre arasında herkes ceset gibiydi. Bizler namağlubuz. Kendi kalitemize inanmamız gerekiyor. Kadıköy'deki maçlarda neden bilmiyorum zorluk yaşıyoruz. Takım olarak bazen titriyoruz. Özgüvenli olmamız gerekiyor. Dominant olmamız lazım. Bunun için de topa sahip olmamız lazım. Saha içinde oyuncular titrerse topu hemen ayağından çıkartmak ister. Bizler için bu durum önemli. Devre arasında herkes ölü gibiydi. İnanca sahip kişi sadece ben olursam bunun anlamı yok. Herkesin inanması gerekiyor. Bugünkü galibiyette de bunun ne kadar anlamlı olduğunu gördük.'

'ELİMİZDE BULUNAN OYUNCULARLA BİZİM SİSTEMİMİZ 4'LÜ'

Eksik oyuncular nedeniyle 3'lü dizilişi tercih ettiklerine dikkat çeken Domenico Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bizler zaten 31 maçta 4'lü oynadık. Eksik olan oyuncular yüzünden 3'lü oynamaya mecbur kaldık. 3'lü oynarken Nottingham Forest, Gaziantep FK gibi iyi maçlar çıkarttık. 3'lü oynadığınızda rakiplerin baskı yapması kolaylaşıyor. Burada 6 numaraların aktif olması gerekiyor. Kanat beklerin savunma hattına yaklaşması gerekiyor. Bugün Brown ve Musaba'dan bunu istedik. Önde boşluklar yakalamak istedik ancak bu işlemedi. Tomasson ve Mendes iyi oynadılar, iyi markaj yaptılar. Bugün Guendouzi karakter koydu. Kenardan gelen İsmail, Nene ve Efe'nin katkıları harikaydı. İkinci yarı 4'lüye döndük. Daha iyi gitti. Elimizde bulunan oyuncularla bizim sistemimiz 4'lü.'