Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV’de yayımlanan “Arafta Sorular” programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, eğitimde yalnızca akademik başarı ve teknolojik gelişmelerin değil, değer eğitiminin de önemli olduğunu vurguladı.

Laiklik tartışmaları ve müfredat açıklaması

Okullarda geleneksel oyunlar, Filistin’e yönelik anma programları ve çevre bilinci gibi konulara ilişkin yayımlanan genelgelerin ardından gündeme gelen laiklik tartışmalarını değerlendiren Tekin, eğitimin temel amacının “iyi insan yetiştirmek” olduğunu belirtti.

Tekin, uluslararası toplantılarda da eğitimin bu yönünün vurgulandığını ifade ederek, öğrencilerin milli ve manevi değerler ile temel hak ve özgürlükler konusunda bilinçlendirilmesini önemsediklerini söyledi.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” vurgusu

Bakan Tekin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında müfredatta değişiklikler yaptıklarını belirterek, eğitim programlarının odağına milli şuur, toplumsal birlik ve ortak değerlerin yerleştirildiğini kaydetti.

Tekin, öğrencilerin geçmişleriyle bağ kurmasını amaçladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Müfredatımızı hem temel hak ve özgürlükler hem de iyi insan yetiştirme hedefi doğrultusunda revize ettik.”

“Terörsüz Türkiye” mesajı

Tekin, öğrencilerin “Terörsüz Türkiye” söylemini anlayabilmeleri için okullarda farkındalık oluşturduklarını dile getirdi.

Bu kapsamda şubat ayında eğitim döneminin Türk bayrağı temalı etkinliklerle başlatıldığını belirten Tekin, bayrağın milli birlik, bağımsızlık ve egemenlik açısından taşıdığı anlamın öğrencilere anlatılmasını istediklerini ifade etti.

“Ramazan Genelgesi” ve anayasa tartışması

Ramazan ayına ilişkin yayımlanan genelge üzerinden yürütülen laiklik tartışmalarına da değinen Tekin, konunun yeni anayasa tartışmaları kapsamında ele alınabileceğini söyledi.

Türkiye’de dini inanç ve ibadet özgürlüğünün anayasal çerçevede daha açık tanımlanabileceğini ifade eden Tekin, siyasi partilerin bu konuda görüşlerini net şekilde ortaya koyması gerektiğini dile getirdi.

Ara tatil iddialarına yanıt

Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Tekin, eğitim öğretim yılında öğrencilerin 180 iş günü okula devam etmesi gerektiğini hatırlatarak, Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin aynı döneme denk gelmesi durumunda takvimde teknik düzenlemeler yapılabileceğini söyledi.

Ara tatil döneminde öğretmen seminerlerinin ise online yapılacağını açıkladı.

Öğretmene şiddet mesajı

Tekin, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde öğrencisinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla öğretmenin görev yaptığı okulun adının “Şehit Fatma Nur Çelik”olarak değiştirildiğini belirten Tekin, şiddet olaylarına karşı toplumsal ölçekte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Özel okul ve eğitim ücretleri

Bakan Tekin, Türkiye’de özel okullarda okuyan öğrenci oranının yüzde 8,7 olduğunu açıkladı.

Velilerin özel okul tercihinin kendi kararları olduğunu ifade eden Tekin, Bakanlığın ise özel okullardaki fahiş ücret artışlarını denetleyen düzenlemelere sahip olduğunu vurguladı.

Adrese dayalı kayıt sistemi

Adrese dayalı kayıt sisteminin öğrencilerin okullara dengeli dağılımını sağlamak amacıyla oluşturulduğunu belirten Tekin, sistemin yapay zekâ destekli veri analizleri ile yönetildiğini söyledi.

Bu sayede derslik başına düşen öğrenci sayısının eğitim kalitesini olumsuz etkilemeyecek seviyede tutulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Engelli öğretmen atamaları

Engelli öğretmenlerin istihdamına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Tekin, atama sayısının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerin ardından netleşeceğini söyledi.