Küresel pay piyasaları, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve enerji fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış ağırlıklı başladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürmesi ve tarafların çatışmayı uzatmaya hazır görünmesi küresel piyasalarda risk algısını yükseltti. İran’ın, dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’na yönelik tehditleri ise petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Petrol fiyatları son yılların zirvesine çıktı

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı 114,3 dolara kadar yükselerek Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, bu seviyelerin en son Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı dönemde görüldüğüne dikkat çekiyor.

Petrol fiyatlarındaki artışın enerji maliyetlerini yükseltmesi, küresel ekonomide maliyet kaynaklı enflasyon risklerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, çatışmaların devam etmesi halinde tüketicilerin ve işletmelerin haftalar boyunca yüksek yakıt fiyatlarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Fed’in faiz indirimi beklentileri zayıfladı

Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik riskler, merkez bankalarının para politikalarında daha temkinli hareket edebileceği beklentisini güçlendirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasalar tarafından yakından izleniyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İran’la yaşanan gerilimin enflasyon üzerinde kalıcı bir etki yaratmasını beklemediğini ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise zayıf gelen istihdam verilerinin para politikası kararlarını daha da zorlaştırdığını belirtti.

ABD’de istihdam verileri beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre ülkede tarım dışı istihdam şubat ayında beklentilerin aksine 92 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3’ten yüzde 4,4’e yükseldi.

Zayıf istihdam verileri ve artan enerji fiyatları, yatırımcıları enflasyon riski ile ekonomik yavaşlama endişeleri arasında bıraktı.

Küresel borsalarda sert düşüş

Jeopolitik risklerin artmasıyla küresel borsalarda satışlar hızlandı.

New York Borsası’nda Dow Jones endeksi yüzde 0,95 geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,33 düşerken Nasdaq endeksi yüzde 1,59 değer kaybetti.

Avrupa’da da enerji fiyatlarının yükselmesiyle endeksler günü düşüşle tamamladı.

İngiltere’de FTSE 100 yüzde 1,24

Almanya’da DAX 40 yüzde 0,94

Fransa’da CAC 40 yüzde 0,65 geriledi.

Asya piyasalarında sert satış

Asya borsaları da yükselen petrol fiyatlarının bölge ekonomilerini olumsuz etkileyebileceği endişesiyle haftaya sert düşüşle başladı.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 6,5

Güney Kore’de Kospi yüzde 7,8

Hong Kong’da Hang Seng yüzde 2,6 geriledi.

Borsa İstanbul’da satış baskısı

Türkiye’de de piyasalarda satış ağırlıklı seyir dikkat çekti. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,19 düşüşle 12.792,81 puandan tamamladı.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay piyasalarında açığa satış yasağı ve bazı piyasa tedbirlerinin 13 Mart seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.

Piyasaların gözü yeni verilerde

Analistler, yeni haftada jeopolitik gelişmelerin yanı sıra açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

Bugün küresel piyasalarda özellikle Almanya’da açıklanacak ocak ayı sanayi üretimi verisi yakından takip edilecek.