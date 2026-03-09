Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü’ne ait bir taşınmazın kiralanmasına ilişkin ilan, Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Orman Çiftliği Mahallesi’nde bulunan 3 bin 490 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz, depo olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilecek.

Taşınmazın kiralanması için düzenlenecek ihale, açık artırma usulüyle yapılacak. İhale için belirlenen tahmini aylık kira bedeli KDV hariç 180 bin lira olurken, geçici teminat tutarı ise 194 bin 400 lira olarak açıklandı.

İhalede oluşacak kira bedelinin 3 yıllık toplam tutarının yüzde 6’sı kesin teminat olarak alınacak.

Söz konusu ihale, 23 Mart saat 14.00’te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası’nda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, şartnamede belirtilen belgelerle birlikte başvurularını AOÇ Müdürlüğü’ne yapmaları gerekiyor.