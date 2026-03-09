Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bölgedeki gelişmeler ve güvenlik risklerine değinen Erdoğan, Türkiye’nin tüm kurumlarıyla alarm durumunda olduğunu vurgulayarak devletin güvenlik kapasitesinin güçlü olduğunu ifade etti.

Erdoğan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Türkiye’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, “28 Şubat’tan beri tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Devletimizin tüm kurumlarını seferber etmiş durumdayız. Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır. Türkiye’nin güvenliğini, 86 milyonun huzurunu temin etmek en büyük hassasiyetimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin herhangi bir zafiyet içinde olmadığını da vurgulayarak, “Ne devletimiz ne de hükümetimiz asla bir acziyet içinde değildir. Türkiye Cumhuriyeti her alanda güçlüdür, muktedirdir. Her türlü saldırıyı püskürtecek, bekasına uzanan kirli elleri kıracak kapasiteye hamdolsun sahiptir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Hava Sahası 7/24 Gözetim Altında Türkiye’nin güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını belirten Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava sahasını kesintisiz takip ettiğini söyledi. Erdoğan, “F-16’larımız, havadan erken ihbar ve tanker uçaklarımızla muhtemel tehditlere karşı hava sahamızı 7/24 gözlemliyoruz” diye konuştu. Bölgesel gerilime dikkat çeken Erdoğan, İran ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkilere de vurgu yaptı. Erdoğan, “Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak, bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir” dedi. ISVAK İpek Dereli TMT Korosu’ndan “Kışa Merhaba” konseri İçeriği Görüntüle “Sınırlarımızda Şu An Bir Hareketlilik Yok” Türkiye’nin diplomatik çabalarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, ülkenin barışın korunması için yoğun bir diplomasi yürüttüğünü ifade etti. “Türkiye’nin yeri de tavrı da bellidir. Ateşin daha fazla yayılmaması, daha fazla kan dökülmemesi için gösterdiği olağanüstü çabalar ortadadır” diyen Erdoğan, gelişmelerin müttefiklerle birlikte takip edildiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin güvenliği için uluslararası iş birliklerinin sürdüğünü belirterek, “Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eş güdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Sınır güvenliği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şu an için sınır hattında herhangi bir hareketlilik bulunmadığını belirterek, “Sınır hattımızda herhangi bir sorun ya da hareketlilik yok. Ancak hudut kapılarında ve ilgili illerimizde önleyici tedbirlerimizi artırdık” dedi. “Terörsüz Türkiye Sürecini Sabote Etmeye İzin Vermeyiz” Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gelişmelerin Türkiye’nin iç güvenliğine yönelik senaryolarla ilişkilendirilmesine de tepki gösterdi. Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecimizi sekteye uğratacak, bölgemizin huzuruna ve istikrarına darbe vuracak her türlü senaryonun karşısındayız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, açıklamasını “Kimse yanlış hesap yapmamalı. Siyonist katliam şebekesinin kardeşi kardeşe kırdırma tuzağına düşülmemelidir” sözleriyle tamamladı.