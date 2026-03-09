Altındağ'da bulunan Ankara Cemevi tarafından yapılan açıklamada, Nevruz dolayısıyla özel bir cem düzenleneceği bildirildi. Açıklamaya göre, 21 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da “Şah-ı Merdan Ali Aşkına Sultan Nevruz Cemi” gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında Nevruz ateşi yakılacağı belirtilirken, ceme katılacak vatandaşların lokma getirebileceği ve etkinliğe bu şekilde destek verebileceği ifade edildi.

Cemevi yetkilileri, Nevruz’un birlik, dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendiren önemli bir gün olduğunu vurgulayarak tüm yurttaşları etkinliğe davet etti.