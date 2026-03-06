Altındağ Belediyesi Spor Kulübü’nün genç judocuları, 3-4 Mart tarihlerinde Karaman’da gerçekleştirilen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonasında gösterdikleri performansla dikkat çekti. Turnuvaya katılan Altındağlı sporcular, elde ettikleri derecelerle hem kulüplerini hem de ilçelerini gururlandırdı.

Şampiyonada 63 kilogram kategorisinde mücadele eden Ecrin Oğur gümüş madalya kazanırken, 73 kilogramda yarışan Kerem Berk Güllü bronz madalyanın sahibi oldu. 50 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Yusuf Talha Okçu ise turnuvayı beşinci sırada tamamladı.

“Finale kalmak benim için büyük başarı”

Turnuvada gümüş madalya elde eden 14 yaşındaki 8’inci sınıf öğrencisi Ecrin Oğur, müsabakaların oldukça zorlu geçtiğini belirtti. Oğur, “Finale kadar yükselmek benim için büyük bir başarı oldu. Bu madalya beni çok mutlu etti. İleride antrenör olarak yeni sporcular yetiştirmek istiyorum. En büyük hedefim ise Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak” dedi.

“Antrenörümün desteğiyle başardım”

Bronz madalya kazanan Kerem Berk Güllü ise yaklaşık dört yıldır judo ile ilgilendiğini söyledi. Turnuvanın zorlu geçtiğini ifade eden Güllü, “Hocamızın desteği sayesinde motivasyonumu korudum ve maçları kazanmayı başardım. Gelecekte ben de antrenör olmak istiyorum. Bize destek veren Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Tiryaki: Geleceğin şampiyonları Altındağ’dan çıkacak

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki de genç sporcuların başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tiryaki, “Şampiyonada gösterdikleri performansla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve onların yetişmesinde emeği olan antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Geleceğin şampiyonlarının Altındağ’dan çıkacağına inanıyorum. Gençlerimize her zaman destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.