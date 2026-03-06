Gıda zehirlenmeleri her geçen gün daha sık gündeme gelirken, uzmanlar tehlikenin yeterince ciddiye alınmadığı görüşünde.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yaşar Üzümcü, özellikle okul, yurt ve askeri birlikler gibi toplu tüketim yapılan alanlarda yaşanan vakalara dikkat çekerek, bakteriyel etkenler, toksinler ve antibiyotik direncinin ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte riskin büyüdüğünü belirten Üzümcü, “çiftlikten çatala kadar” tüm süreçte sıkı denetim ve bilinçli tüketimin hayati önem taşıdığını ifade etti.

“GIDA ZEHİRLENMELERİ CİDDİ ÖLÜM VAKALARIYLA KARŞILAŞMA RİSKİ BARINDIRIYOR”

Gıda zehirlenmelerinin hemen her gün haberlere yansıdığını ifade eden Üzümcü, “Gıda zehirlenmeleri hemen hemen her gün haberlere yansıyor ve toplu tüketim yerlerinde özellikle karşımıza çıkıyor. Kimi zaman okullarda, kimi zaman KYK yurtlarında, kimi zaman ordunun çeşitli birimlerinde bu tür vakalarla karşılaşıyoruz.” dedi.

Fast food tarzı işletmelerde de benzer tabloların görüldüğünü kaydeden Üzümcü, “Bu gıda zehirlenmeleri son derece önemli ama yeterince üzerinde durulmuyor. Oysa her an ciddi ölüm vakalarıyla karşılaşma riski barındırıyor.” diye konuştu.

“EN SIK NEDEN BAKTERİYEL ETMENLER”

Zehirlenmelerin çoğunlukla bakteriyel kaynaklı olduğuna dikkat çeken Üzümcü, “En çok bakteriyolojik ve mikrobiyolojik etmenlerden kaynaklandığını görüyoruz. Salmonella, E. coli gibi patojen mikroorganizmalar çeşitli hastalıklara yol açıyor.” ifadelerini kullandı.

Belirtilerin genellikle kusma, bulantı ve baş dönmesi şeklinde ortaya çıktığını belirten Üzümcü, “Çoğu vaka birkaç gün içinde vücudun direnç mekanizmasıyla atlatılabiliyor. Ancak yaşlılar, hastalar ve küçük çocuklarda tablo daha ağır seyredebilir. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden hastaneye başvurulmalı.” uyarısında bulundu.

MİKOTOKSİN VE ANTİBİYOTİK DİRENCİ UYARISI

Bakterilerin yanı sıra toksinlerin de risk oluşturduğunu dile getiren Üzümcü, “Özellikle aflatoksin gibi küflerin ürettiği ve kanserojen etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış toksinler de gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor.” dedi.

Antibiyotik direncine de dikkat çeken Üzümcü, “Antibiyotiklerin sık ve bilinçsiz kullanımı sonucu bakterilerde direnç oluşuyor. Önceden tek dozla etki sağlanırken, direnç geliştiğinde daha yüksek dozlara ihtiyaç duyuluyor, hatta bazen etkisiz kalabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.