Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’de oynanan karşılaşmalar sonrası aldığı kararları açıkladı. Kurulun kararları arasında en dikkat çeken cezalar Mert Hakan Yandaş ve Ederson Santana de Moraes hakkında verilen yaptırımlar oldu.

PFDK, Fenerbahçe A.Ş. forması giyen Mert Hakan Yandaş’a, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı kapsamında 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Derbide Kırmızı Kart Gördü, Cezalar Peş Peşe Geldi

Galatasaray A.Ş. ile oynanan derbide kırmızı kart gören Fenerbahçeli kaleci Ederson’a ise disiplin ihlalleri nedeniyle ağır yaptırımlar uygulandı. Brezilyalı file bekçisi, ihraç sonrası hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 3 resmi maçtan men ve 80 bin TL para cezası aldı. Ayrıca sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 400 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kulüplere de Ceza Yağdı

PFDK kararları kapsamında kulüpler de çeşitli ihlaller nedeniyle cezalandırıldı:

Kayserispor, çirkin tezahürat, saha olayları, usulsüz seyirci alımı ve stat ihlalleri nedeniyle toplamda milyonlarca liralık para cezası aldı.

Galatasaray, derbideki tezahüratlar ve stat anonsları nedeniyle para cezasına çarptırılırken bazı tribün bloklarına giriş yasağı getirildi.

Fenerbahçe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle yüksek miktarda para cezası aldı ve misafir tribününe kısıtlama getirildi.

Beşiktaş A.Ş. taraftarlarının kötü tezahüratı nedeniyle bazı tribünlere bloke cezası verildi.