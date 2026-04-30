Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında son günlerde kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerinden sert açıklamalarda bulundu. Başarır, kendisi ve parti yöneticilerine ait aile görüntülerinin izinsiz şekilde paylaşılmasını “utanç verici” olarak nitelendirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre Başarır, yargı, bazı medya organları, sosyal medya hesapları ve emniyet içindeki bir yapının koordineli hareket ettiğini öne sürerek, “Bugün Türkiye’de geçmişte dahi görmediğimiz yöntemlerle karşı karşıyayız” dedi.

“Ailelerimiz Hedef Alındı”

Başarır, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve bazı milletvekillerinin aileleriyle yaptığı bir tatilin görüntülerinin izinsiz servis edildiğini belirtti. Görüntülerin, Antalya’daki teleferik kazasıyla aynı tarihe denk getirilerek kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Başarır, “Bu bir montaj ve açık bir manipülasyondur” ifadelerini kullandı.

“Bu Bir Devlet ve Hukuk Krizidir”

Görüntülerin elde edilme yöntemine ilişkin iki ihtimal üzerinde duran Başarır, siyasetçilerin takip edilmiş olabileceğini ya da telefon verilerinin sızdırıldığını iddia etti. Bu durumun ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu vurgulayan Başarır, “Bu artık bireysel bir mesele değil, devlet krizidir” dedi.

İktidara ve İçişleri’ne Çağrı

Başarır, yetkililere çağrıda bulunarak sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi. Açıklamasında Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Başarır, “Devlete sızan bu yapıları ortaya çıkarın” ifadelerini kullandı.

Medya Eleştirisi: “Algı Operasyonu Yapılıyor”

Bazı medya organlarının görüntüleri çarpıtarak yayınladığını öne süren Başarır, bu durumu “ahlaki bir sorun” olarak değerlendirdi ve hedef gösterici yayın yapıldığını iddia etti.

Soylu ile Tartışmayı Hatırlattı

Başarır, basın toplantısında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Meclis’te yaşadığı diyaloğu da gündeme getirdi. “Meclis’te çekim yapan birine ‘kimden izin aldın’ denebiliyorsa, biz de soruyoruz: Bizim özel görüntülerimizi kim hangi hakla yayıyor?” dedi.

“Mücadelemizi Sürdüreceğiz”

Başarır, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, sorumlular ortaya çıkarılana kadar sürecin peşini bırakmayacaklarını ifade etti.