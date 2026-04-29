Görüşmede, Ankara’da yürütülen katılımcı çalışmalar, sivil toplum-yerel yönetim iş birlikleri ve kent odaklı projeler ele alındı. Kent Konseyi’nin farklı kesimleri bir araya getiren yapısı ve ortak üretim süreçleri, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

“Seyir Defteri” Geleceğe Rehber Niteliğinde

Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi’nin kuruluşundan bu yana hayata geçirilen projeleri ve katılımcı yönetim anlayışını içeren “Seyir Defteri”nin yalnızca bir faaliyet özeti olmadığını, aynı zamanda yerel yönetimler için yol gösterici bir rehber niteliği taşıdığını vurguladı.

İş Birliği ve Yaygınlaştırma Vurgusu

Ziyarette, söz konusu çalışmanın ilerleyen süreçte farklı siyasi aktörler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılacağı ve yaygınlaştırılacağı belirtildi. Bu adımın, Türkiye genelinde katılımcı yerel yönetim modellerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.