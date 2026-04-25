Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, son dönemde belediyelere yönelik operasyonlara karşı izlenecek adımları belirlemek amacıyla Ankara’da toplandı. Toplantı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.

Beş ayrı oturum halinde planlanan görüşmelerde hem siyasi strateji hem de hukuki mücadele başlıkları ele alındı. Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den gönderdiği mektup da okundu.

Özel’den sert çıkış

Konuşmasında gözaltı ve tutuklamalara tepki gösteren Özel, bazı dosyalarda somut delil bulunmadığını savunarak sürecin siyasi olduğunu öne sürdü. Özellikle Onursal Adıgüzel’in tutukluluğuna değinen Özel, “hiçbir suç unsuru bulunmadan tutuklama talep edildiğini” söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile yaptığı görüşmeye değinen Özel, çarpıcı bir iddiayı kamuoyuyla paylaştı. Özel, “Dün Mustafa Bozbey gözümün içine bakarak söyledi. ‘Ya AKP’ye katıl ya hapse atıl’ demişler” ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddiaların ardından sürecin siyasi baskı içerdiğini savunan Özel, “Bir tanesi bu tehditlere karşı topukladı. Aydın’da sokağa çıkamıyor” dedi.

“Seçim sandığı gelecek” mesajı

Özel, konuşmasında yaklaşan seçim sürecine işaret ederek, “En geç 2028’de sandık kurulacak” dedi. Tutuklamalar ve yargı süreçleriyle ilgili sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini savundu.

İmamoğlu’ndan mesaj

Toplantıda okunan mektubunda Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediyelerin sosyal yardım politikalarına dikkat çekti. Belediyelerin destekleri artırdığını savunan İmamoğlu, “Saldırılan belediyeler değil, sosyal projelerdir” ifadelerini kullandı.

Mektubunda birlik ve dayanışma vurgusu yapan İmamoğlu, “Her zorluğa rağmen hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yol haritası masada

Toplantıda, belediyelere yönelik süreçlere karşı ortak hukuki mekanizmaların güçlendirilmesi, kamuoyuna yönelik iletişim stratejisinin netleştirilmesi ve yerel yönetim hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi başlıklarında uzlaşı sağlandığı öğrenildi.

Toplantının ardından CHP yönetiminin önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir eylem planı açıklaması bekleniyor.