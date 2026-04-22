Özel paylaşımında, Adıgüzel’in yüzde 56 oyla seçildiğini belirterek tutuklamanın somut deliller yerine “iftira” niteliğinde beyanlara dayandığını savundu. Belediye yapılanmasının “örgüt şeması” gibi gösterildiğini iddia eden Özel, bunun siyasi bir süreç olduğunu ileri sürdü.

“Bu düzen AK Parti’nin kara düzenidir” açıklaması

Açıklamasında mevcut sistemi eleştiren Özel, sürecin sadece Adıgüzel’le sınırlı olmadığını, toplumun genel refahını ve demokratik düzeni etkilediğini söyledi. Ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Kurulan bu düzen AK Parti’nin kara düzenidir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu düzeni değiştirene kadar durmayacağız.”

Adalet ve Kalkınma Partisi’ni hedef alan bu sözler, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

“Darbeye direniş” ifadesi dikkat çekti

Özel, paylaşımında ayrıca “Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz” ifadelerini kullanarak yaşanan süreci sert bir siyasi mücadele çerçevesinde değerlendirdi. Açıklama, hem iktidar hem de muhalefet cephesinde tartışma yarattı.

Soruşturma süreci devam ediyor

Onursal Adıgüzel’in tutuklanmasına ilişkin yargı süreci sürerken, dosyaya dair resmi makamlarca açıklanan detaylar kamuoyunda yakından takip ediliyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu.

Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz!



19 Mart Darbecilerinin son hedefi Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımız oldu.



Yüzde 56 oyla seçilmiş bir belediye başkanı, hiçbir somut delil olmadan, iki iftiracının temelsiz beyanlarıyla tutuklandı.



Tek bir… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 22, 2026