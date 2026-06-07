Sezon finaliyle izleyicilerine kısa bir ara veren "Taşacak Bu Deniz" dizisinin Oruç Furtuna'sı Burak Yörük, Fransa'da hayranlarıyla bir araya geldi. Başarılı oyuncu, daha önce Lyon'da katıldığı Festi Expo'nun ardından bu kez Marsilya'da düzenlenen etkinlikte sevenleriyle buluştu.

Binlerce kişinin katıldığı organizasyonda Burak Yörük'e yoğun ilgi gösterildi. Oyuncuyu görmek için saatlerce bekleyen hayranları, etkinlik alanında uzun kuyruklar oluşturdu.

Hayranlarıyla tek tek ilgilenen Yörük, bol bol fotoğraf çektirip sohbet etti. Başarılı oyuncunun samimi tavırları büyük beğeni toplarken, yeni sezonda da "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki Oruç Furtuna karakteriyle ekranlarda olmaya devam edeceği öğrenildi.