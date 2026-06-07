Medipol Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Makbule Dündar, güneş kremi kullanımının cilt kanserine karşı en önemli koruyucu adımlardan biri olduğunu belirterek, özellikle korunmasız güneş maruziyetinin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti.

“Çocuklukta Güneş Yanığı, İleride Ciddi Risklere Yol Açabilir”

Uzm. Dr. Makbule Dündar, çocukluk döneminde yaşanan güneş yanıklarının ilerleyen yıllarda cilt kanseri riskini artırabileceğini vurgulayarak, “Çocukların güneş yanığından korunması çok önemli. Çünkü çocukluk çağındaki güneş hasarı ilerleyen yıllarda ciddi sonuçlara yol açabiliyor” dedi.

Güneş koruyucuların gün içinde tek sefer sürülmesinin yeterli olmadığını ifade eden Dündar, özellikle deniz ve havuz kenarında ürünün iki saatte bir yenilenmesi gerektiğini söyledi. Yüz bölgesinde ise “iki parmak kuralı” ile yeterli miktarda güneş kremi kullanılmasının önemine dikkat çekti.

UVA ve UVB Koruması Birlikte Olmalı

Güneş koruyucu seçiminde yalnızca SPF değerine bakılmaması gerektiğini belirten Dündar, UVA ve UVB ışınlarının cilt üzerindeki farklı etkilerine değindi.

Uzm. Dr. Dündar, “UVB bronzlaşma ve yanıklara neden olurken, UVA ışınları cilt yaşlanması ve kırışıklıklardan sorumludur. Bu nedenle kullanılacak ürünün hem UVA hem UVB koruması içermesi gerekir” dedi.

Yaz aylarında en az SPF 30 güneş koruyucu önerildiğini belirten Dündar, güneş hassasiyeti olan kişilerde SPF 50 ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için mavi ışık koruması içeren ürünlerin de faydalı olabileceğini söyledi.

Cilt Tipine Göre Güneş Kremi Seçimi Önemli

Güneş koruyucu seçiminde cilt tipinin belirleyici olduğunu vurgulayan Dündar, kuru ciltlerde daha yoğun ve nemlendirici ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini, yağlı ve akneye eğilimli ciltlerde ise hafif, jel veya likit formdaki ürünlerin daha uygun olduğunu belirtti.

Çocuklarda Mineral Filtreli Güneş Kremi Önerisi

Atopik ve hassas cilde sahip çocuklarda mineral filtreli güneş kremlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Dündar, güneş koruyucunun düzenli kullanımının hayati önem taşıdığını ifade etti.

“Güneş kreminin gün içinde yalnızca bir kez sürülmesi yeterli değildir. Özellikle deniz ve havuz kenarında güneş koruyucu mutlaka iki saatte bir yenilenmeli” diyen Dündar, yüz bölgesinde doğru miktarda kullanım için “iki parmak kuralı”nın uygulanması gerektiğini hatırlattı.