Kadınlar 68 kiloda mücadele eden Avrupa şampiyonu Nesrin Baş, turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı. Çeyrek finalde ev sahibi sporcu Odzaya Erdenabat'ı 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli güreşçi, adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Rus rakibi Elizaveta Petliakova'ya yenilen Nesrin Baş, bronz madalya maçında Moğolistanlı Gantsetseg Batsukh'u tuşla mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Tuba Demir de Kürsüye Çıkmayı Başardı

Kadınlar 55 kiloda mücadele eden Avrupa üçüncüsü Tuba Demir de başarılı performansıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Çeyrek finalde Moğol sporcu Chimge Buyandalai'yi 12-1 teknik üstünlükle geçen Tuba Demir, yarı finalde Japon rakibi Natsumi Masuda'ya mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde ise Kazakistanlı Laura Almaganbetov'u 8-4 yenerek kürsüye çıkmayı başardı.

Türk Güreşi Uluslararası Arenada Başarılarını Sürdürüyor

Ulanbator Açık Ranking Serisi Turnuvası'nda kazanılan iki bronz madalya, Türk kadın güreşinin uluslararası organizasyonlardaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Nesrin Baş ve Tuba Demir'in elde ettiği dereceler, yaklaşan büyük şampiyonalar öncesinde de önemli bir moral kaynağı oldu.