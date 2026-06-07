Karşılaşmaya etkili başlayan Venezuela, 13'üncü dakikada Mendoza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sıcak hava ve suni çim zeminin etkisiyle oyuna adapte olmakta zorlanan Türkiye, ilk yarının son bölümünde baskısını artırdı.

44'üncü dakikada Arda Güler'in kullandığı korner sonrası oluşan karambolde Barış Alper Yılmaz topu ağlara göndererek skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Yunus Akgün'den Galibiyet Golü

İkinci yarıya daha etkili başlayan Milliler, 54'üncü dakikada Arda Güler'in hazırladığı pozisyonda Yunus Akgün'ün şık golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Türkiye mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Montella'dan Rotasyon Hamlesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir önceki hazırlık maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası öncesinde farklı oyuncuları deneme fırsatı bulurken takımın genel performansından memnun kaldı.

Zeki Çelik Kariyerinde Bir İlki Yaşadı

Tecrübeli sağ bek Zeki Çelik, A Milli Takım formasıyla ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı. Milli futbolcu, Venezuela karşılaşmasında kaptanlık pazubendini takarak kariyerinde önemli bir an yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu Sahalara Döndü

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Kerem Aktürkoğlu da karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcunun dönüşü, Dünya Kupası öncesinde teknik heyeti sevindirdi.

Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık sınavını başarıyla geçen A Milli Takım, turnuvaya moralli ve özgüvenli bir şekilde gitmeye hazırlanıyor.