Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arıza yapan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keskin ilçesi Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. G.S. yönetimindeki 26 PS 612 plakalı otomobil, arıza yapan A.D. kontrolündeki 52 ACH 322 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.