Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte alerjik hastalıklara bağlı şikayetlerde artış görülüyor. Özellikle polenler, ev tozu akarları, hayvan tüyleri ve bazı gıdalar nedeniyle ortaya çıkan alerjiler, günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, alerjinin basit bir rahatsızlık olarak görülmemesi gerektiğini belirterek erken tanının önemine dikkat çekiyor.

Polenler İlk Sırada

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında havaya yayılan polenler, alerjik reaksiyonların en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Burun akıntısı, hapşırık, gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi belirtiler, polen alerjisinin en sık görülen semptomları arasında bulunuyor. Rüzgarlı günlerde dışarıda geçirilen sürenin azaltılması ve eve dönüldüğünde kıyafetlerin değiştirilmesi öneriliyor.

Alerji Yaşam Kalitesini Düşürebiliyor

Uzmanlar, alerjik hastalıkların uyku düzenini bozabildiğini, okul ve iş performansını olumsuz etkileyebildiğini ifade ediyor. Kontrol altına alınmayan alerjilerin bazı kişilerde astım gibi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.

Korunmak Mümkün

Alerjiden korunmak için alerjenlerden uzak durmanın en etkili yöntem olduğu vurgulanıyor. Evlerin düzenli olarak havalandırılması, toz tutan eşyaların azaltılması, polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde pencerelerin kapalı tutulması ve doktor önerisi olmadan ilaç kullanılmaması tavsiye ediliyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Uzmanlar, uzun süren burun akıntısı, sık hapşırık, gözlerde kaşıntı ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülmesi halinde sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtiyor. Erken tanı ve uygun tedaviyle alerjik hastalıkların kontrol altına alınabileceği ifade ediliyor.