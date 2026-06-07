Haberde yer alan bilgilere göre, beyaz fosfor mühimmatına özgü yoğun duman izleri, 30 Mayıs'ta yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Nabatieh kentinde kaydedildi. Görüntülerin, İsrail ordusunun bölgedeki stratejik öneme sahip Beaufort Castle çevresinde operasyon yürüttüğü sırada çekildiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve daha sonra doğrulanan görüntülerde, havada patlayan mühimmatlardan aşağı doğru yayılan yanıcı maddelerin beyaz fosfor kullanımına işaret ettiği ifade edildi.

Sur ve Güney Lübnan'daki Kasabalar da Raporda Yer Aldı

NYT'nin analizinde, İsrail ile Hizbullah arasında yeniden şiddetlenen çatışmalar sonrasında beyaz fosforun yalnızca Nebatiye'de değil, Tyre kenti ile El-Kuleyha, Hıyam ve Yohmor çevresinde de kullanıldığı öne sürüldü.

Uzmanlar, görüntülerde görülen mühimmatların daha önce İsrail tarafından kullanıldığı belirtilen Amerikan yapımı M825A1 tipi topçu mühimmatlarıyla benzerlik taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Fosfor Neden Tartışılıyor?

Beyaz fosfor, havayla temas ettiğinde kendiliğinden tutuşan ve söndürülmesi oldukça zor olan bir kimyasal madde olarak biliniyor. Askeri operasyonlarda duman perdesi oluşturmak veya hedef bölgelerde yangın çıkarmak amacıyla kullanılabiliyor.

Uluslararası hukuk uzmanlarına göre beyaz fosforun kullanımı tamamen yasak değil. Ancak sivillerin bulunduğu bölgelerde veya doğrudan sivilleri hedef alacak şekilde kullanılması, savaş hukuku açısından ciddi ihlal olarak değerlendiriliyor.

AA'nın "Kanıt" Kitabında da Yer Almıştı

Anadolu Ajansı tarafından Aralık 2023'te yayımlanan "Kanıt" adlı çalışmada da İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor mühimmatı kullandığına ilişkin fotoğraf ve belgeler kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Söz konusu çalışmada yer alan görüntülerin, ilerleyen süreçte uluslararası soruşturmalarda delil olarak değerlendirilebileceği belirtilmişti.

İnsan Hakları Örgütlerinden Uyarı

Human Rights Watch tarafından yayımlanan raporlarda da beyaz fosfor kullanımının Lübnan'da yaygınlaştığına dikkat çekildi. Raporda, İsrail'in kullandığı belirtilen bazı mühimmatlar yerine daha güvenli alternatiflerin bulunduğu vurgulanarak bu tür silahların gerekliliği sorgulandı.

Lübnan BM'ye Dört Kez Başvurdu

Lübnan hükümeti, Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in beyaz fosfor kullandığı yönündeki endişelerini United Nations ve United Nations Security Council nezdinde çeşitli mektuplarla gündeme taşıdı.

3 Temmuz 2024 tarihli resmi başvuruda, ülkenin güney bölgelerinde beyaz fosfor nedeniyle 600'den fazla yangının meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü: Ciddi Yanıklara Yol Açabiliyor

World Health Organization verilerine göre beyaz fosfor, insan dokusuyla temas ettiğinde derin ve ciddi yanıklara neden olabiliyor. Ayrıca solunması halinde gözlerde hasar, solunum yolu problemleri ve çeşitli sağlık komplikasyonlarına yol açabiliyor.