Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun Takvim gazetesine dayandırarak paylaştığı bilgilere göre, Polat’ın milyonlarca takipçili Instagram hesabı için yargıdan erişim engeli kararı çıktı.

Ankara Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat’ın resmi Instagram hesabının "aile değerlerine aykırılık" teşkil ettiği gerekçesiyle kapatılmasına ve erişime engellenmesine hükmetti.

Gözler META Yönetiminde

6.3 milyon takipçisi bulunan hesabın geleceği merak konusu olurken, mahkeme tarafından alınan bu radikal kararın henüz META (Instagram) tarafından uygulamaya konulmadığı öğrenildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu gelişmenin ardından, platformun karara nasıl bir yanıt vereceği ve hesabın ne zaman erişime kapatılacağı ise henüz netlik kazanmadı.