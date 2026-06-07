Fenerbahçe’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a saatler kala başkan adaylarından Hakan Safi, gece yarısı yaptığı açıklamayla gündeme damga vuran bir transfer iddiası ortaya attı. Safi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve menajeri ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Hakan Çalhanoğlu için 3+1 yıllık anlaşma

Hakan Safi’nin açıklamasına göre, Fenerbahçe başkanlık seçimlerini kazanması halinde 32 yaşındaki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Transferin resmiyet kazanması için seçim sonucunun beklendiği ifade edildi.

Safi’nin, transfer açıklamasını Hakan Çalhanoğlu ile özdeşleşen “Made in Romania” şarkısı eşliğinde paylaşması da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Menajerinden dikkat çeken açıklama

Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri de süreçle ilgili yaptığı açıklamada, Hakan Safi ile uzun süredir görüştüklerini ve güvene dayalı bir iletişim yürüttüklerini belirtti. Menajer, şu ifadeleri kullandı:

“Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız.”

Hakan Çalhanoğlu’nun performansı

Geride kalan sezonda İtalyan ekibi Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 30 maçta görev aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek dikkat çekici bir katkı sundu.

Fenerbahçe cephesinde seçim süreci devam ederken, Hakan Çalhanoğlu transferi camiada büyük heyecan yarattı.