Diyarbakırlı 19 yaşındaki ressam İrem Karabaş, hazırladığı 12 eserlik portfolyo ve akademik başarılarıyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki School of the Art Institute of Chicago’dan (Chicago Sanat Enstitüsü Yüksekokulu) burslu kabul aldı. Ancak verilen bursun eğitim ücretinin tamamını karşılamaması nedeniyle Karabaş, eğitimine devam edebilmek için sponsorluk ve maddi destek arıyor.

Başarılarla Dolu Eğitim Süreci

Ailesiyle birlikte Aydın’da yaşayan Karabaş, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nden onur ve başarı belgeleriyle mezun oldu. İngilizce dil yeterliliği kapsamında girdiği IELTS sınavından 7.0 puan alarak C1 seviyesine ulaşan genç ressam, yurt dışı eğitim başvurularında önemli bir başarı elde etti.

Karabaş, başvurularının ardından hem School of the Art Institute of Chicago hem de Maryland Institute College of Art’tan burslu kabul aldı. Tercihini Chicago’daki okuldan yana kullanan Karabaş, sanat alanındaki kariyer hedefini ABD’de sürdürmek istiyor.

92 Bin Dolarlık Burs Yeterli Olmadı

Genç sanatçının kabul aldığı okuldan toplam 92 bin dolarlık burs desteği gelmesine rağmen, eğitim ücretlerinin tamamı karşılanamadı. Maryland Institute College of Art’tan ise 120 bin dolarlık burs ve çeşitli başarı ödülleri aldığı öğrenildi.

Ancak eğitim ücretlerindeki artış nedeniyle Karabaş’ın yalnızca okul harcı için yıllık yaklaşık 36 bin dolarlık ek desteğe ihtiyacı bulunuyor. Yaşam giderlerini ise ailesinin karşılayabileceği belirtildi.

“Sadece Eğitim Ücretini Karşılayamıyoruz”

Okula resmi olarak kayıt yaptırdığını ancak maddi yetersizlik nedeniyle eğitime başlayamadığını ifade eden İrem Karabaş, süreci şu sözlerle anlattı:

“School of the Art Institute of Chicago’dan 92 bin dolarlık burs aldım. Maryland’den de yüksek miktarda burs teklif edildi. Şu an kayıtlı bir öğrenciyim ama eğitime başlayamıyorum. Yıllık 36 bin dolarlık eğitim ücretini karşılayamıyoruz. Sponsorluk ve destek arıyorum.”

Karabaş, eğitimini tamamlaması halinde hem kendi geleceği hem de Türkiye adına önemli başarılara imza atmak istediğini de vurguladı.

Okulu Dondurma Riski

Destek bulamaması halinde eğitimi ertelemek zorunda kalabileceğini söyleyen genç sanatçı, ilk yılı tamamladıktan sonra başarıya bağlı olarak burs miktarının artabileceğini ve mali yükün azalabileceğini ifade etti. Ancak gerekli desteğin sağlanamaması durumunda bu yıl eğitimi dondurmayı planlıyor.

İrem Karabaş, sanat eğitimi hayalini gerçekleştirebilmek için sponsorluk ve maddi destek çağrısını yineledi.