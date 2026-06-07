Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Genel Müdürü Nil Tibukoğlu, gıda bankacılığı sisteminin hem gıda israfını önlediğini hem de sosyal fayda sağladığını belirterek, uygulamanın yaygınlaşması için kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sıfır Atık Forumu’nda gıda israfı gündemi

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda İstanbul’da düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nda gıda israfının önlenmesi konusu ele alındı. Forumda konuşan TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu, küresel ölçekte gıda israfının ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti.

Tibukoğlu, gıda bankacılığı sisteminin uzun yıllardır birçok ülkede uygulandığını belirterek, bu modelin bağışlanabilir ve insan tüketimine uygun ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması üzerine kurulu olduğunu aktardı.

“Hem israfı önlüyor hem sosyal fayda sağlıyor”

İhtiyaç sahiplerinin kaymakamlıklar, belediyeler ve sosyal yardım mekanizmaları aracılığıyla belirlendiğini söyleyen Tibukoğlu, sistemin sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Tibukoğlu, “Ürünlerin gıda güvenliği çerçevesinde bağışlanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hem israfı önlüyor hem de sosyal fayda sağlıyor” dedi.

Vergi teşviki ve yeni düzenleme çağrısı

Türkiye’de bağışlanan ürünlerin vergiden düşülmesini sağlayan düzenlemenin önemli bir teşvik olduğunu belirten Tibukoğlu, gıda bankacılığının yaygınlaştırılması için yeni yasal adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Gıda bankacılığının yalnızca gıdayı değil, kullanılabilir durumdaki gıda dışı ürünleri de kapsadığını hatırlattı.

“Tüketim tarihi farkı bilinmiyor, milyonlarca ürün çöpe gidiyor”

Gıda israfının önemli nedenlerinden birinin “tavsiye edilen tüketim tarihi” ile “son kullanma tarihi” arasındaki farkın bilinmemesi olduğunu söyleyen Tibukoğlu, bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Tibukoğlu, özellikle bakliyat gibi ürünlerde tavsiye edilen tüketim tarihinin yanlış yorumlandığını belirterek, uygun koşullarda saklanan birçok ürünün tüketilebildiğini ifade etti.

Tedarik zincirine ortak sorumluluk çağrısı

Gıda israfıyla mücadelede üretim ve perakende aşamalarının kritik rol oynadığını belirten Tibukoğlu, tedarik zincirinin tüm aşamalarının gıda bankacılığı sistemine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Tibukoğlu, gıda israfını azaltmak için hem teşvik edici hem de yaptırım içeren yasal düzenlemelerin zorunlu hale gelmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.