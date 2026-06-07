Adana’da Çukurova’nın verimli topraklarında 20 gün önce başlayan patates hasadı devam ederken, tarladaki kilo fiyatının 30 TL’den 20 TL’ye kadar gerilediği bildirildi. Üreticiler ise genel olarak verim ve fiyatlardan memnun olduklarını ifade ediyor.

79 bin dönüm alanda üretim yapılıyor

Bölgede son yıllarda üretimi artan patateste yaklaşık 79 bin dönüm alanda ekim yapıldığı belirtildi. Geçen yıl 281 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu sezon daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

Tarlalarda toplanan patatesler, yakın illere gönderilmek üzere kasalara, uzak mesafelere sevk edilecek ürünler ise çuvallara doldurularak kamyonlarla sevkiyata hazırlanıyor.

Verim bazı bölgelerde değişkenlik gösteriyor

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, hasadın 20 gündür sürdüğünü belirterek verimde bölgelere göre farklılıklar yaşandığını söyledi.

İncefikir, bazı tarlalarda dönüm başına 2 ton ürün alınırken, bazı alanlarda bu rakamın 4–4,5 tona kadar çıktığını ifade etti. Yağışların ve mevsim koşullarının verim üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

“Üretici bazı bölgelerde memnun”

Üretim maliyetlerinin özellikle işçilik nedeniyle arttığını belirten İncefikir, aşırı yağışların bazı alanlarda kök çürümesine yol açtığını ve yeniden ekim maliyetlerini artırdığını dile getirdi.

Üretici Fahrettin Ateş ise fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, “40 günlük hasat döneminin ortasına geldik, 20 günümüz kaldı. Bu sene fiyatlarımız iyi, para da kazanıyoruz” dedi.

Hasat 40 gün sürecek

Bölgede patates hasadının yaklaşık 40 gün sürmesi beklenirken, üreticiler hem verim hem de fiyat dengesinin sezonun genel seyrini belirleyeceğini ifade ediyor.